Abusi su bimba di 10 anni al fast food, anziano arrestato a Olbia

Le telecamere di un fast food nel centro commerciale di Olbia l’avevano filmato mentre toccava nelle parti intime una bambina di 10 anni, che gli era stata temporaneamente affidata. Un uomo di 76 anni è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, a conclusione di indagini cominciate nel febbraio 2020.

Alcuni testimoni avevano segnalato il comportamento dell’anziano nei confronti della bimba, figlia di un conoscente che gliel'aveva affidata per poter andare a fare la spesa in un supermercato vicino al centro commerciale di Olbia Mare. La videosorveglianza del fast food aveva ripreso la bambina che giocava al tavolo con un apparecchio di intrattenimento del locale: accanto a lei, l’anziano cercava di schermare i suoi movimenti con una giacca e il tavolo, invitando la bambina a toccarlo come lui stava facendo con lei. Rientrato dalla sua commissione, il padre della piccola era stato avvicinato da alcuni testimoni, fra i quali qualche dipendente del centro commerciale, che gli avevano riferito la scena cui avevano assistito.

Il 76enne è ora agli arresti domiciliari.

