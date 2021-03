Berlusconi ricoverato, necessario il «riposo assoluto»

E’ necessario il «riposo assoluto» e «il ricovero ancora per alcuni giorni» per Silvio Berlusconi, che stamattina non si è presentato in aula al processo Ruby ter, dove è imputato per corruzione in atti giudiziari. A dirlo è stato il suo legale, Federico Cecconi, ad alcuni giornalisti a margine di una pausa dell’udienza in corso alla Fiera di Milano. Si tratta della terza volta in cui l’ex premier non partecipa all’appuntamento in aula. Delle sue condizioni «sapremo meglio fra un paio di giorni, in modo più circostanziato», ha rassicurato il legale. In ogni caso «non si tratta di un day hospital».

A chi gli chiedeva se il Cav sia stato vaccinato contro il Covid, ha risposto: «Non mi risulta». In effetti il presidente di Forza Italia aveva contratto virus nel settembre scorso, sviluppando gli anticorpi. Berlusconi anche in quell'occasione era stato ricoverato al San Raffaele, dove si trova tuttora, per controlli definiti 'di routinè.

© Riproduzione riservata