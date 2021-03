Gianni Morandi: foto con la moglie in ospedale. Immancabili le polemiche

«Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...». Così Gianni Morandi sul suo profilo Facebook pubblicando una foto che lo ritrae nella sua stanza di ospedale a Cesena mentre la moglie Anna lo aiuta a mangiare. Il cantautore è ancora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati del nosocomio romagnolo dopo l’incidente in campagna in cui si è procurato alcune gravi bruciature alle mani e alle gambe.

Morandi come noto è molto attivo sui social e questo scatto che lo ritrae con entrambe le mani fasciate mentre la moglie gli porge un cucchiaio ha avuto più di 8000 commenti dei fans nella sola prima ora.

Moltissimi messaggi sono di incoraggiamento: «Ogni tanto bisogna farsi coccolare!», scrive un’utente; mentre altri, più critici, si lamentano della presenza di Anna al suo fianco. «Quindi la moglie di Morandi può assistere il marito in ospedale, idem il marito della Ferragni - si legge in un altro post. «Mentre noi comuni personcine anonime dobbiamo lasciare i nostri cari all’ingresso dell’ospedale e rivederli se tutto va bene una volta guariti».

«Questa foto si poteva evitare - si legge ancora - ci sono centinaia di persone che sono in ospedale sole, senza un familiare che possa dare una parola di conforto o che muoiono da soli».

Critiche però che non hanno per il momento fondamento poiché le regole anti-Covid applicate dal Bufalini di Cesena prevedono la possibilità che un solo parente e sempre lo stesso possa assistere un degente.

