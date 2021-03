Incendio nell'appartamento, la pittrice Roberta Filippi cade dalla finestra e muore

Roberta Filippi, pittrice di 74 anni, è morta stamane precipitando dal suo appartamento in fiamme, al terzo piano di una palazzina in via Giulia, in pieno centro a Roma. La donna, probabimente presa dal panico, è caduta tentando di salvarsi dall’incendio sporgendosi dalla finestra che dà su via Monserrato. Non c'è stato nulla da fare per i medici del 118 accorsi sul posto che ne hanno potuto solo constatare il decesso, a seguito della caduta e delle pesanti ustioni riportate.

Salvo il marito della donna, attore 67 anni originario di Milano, che ha riportato però gravi ustioni. Al momento è cosciente e si trova ricoverato per accertamenti all’ospedale Umberto I di Roma. La palazzina è stata evacuata. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, sono riusciti a domare le fiamme. Gli inquirenti stanno indagando ma le cause dell’incendio sono ancora imprecisate.

