La scuola del rispetto e dell'inclusione esiste: su Noi Magazine domani la testimonianza di Manuel

La scuola che accoglie, che insegna il rispetto e l'inclusione e valorizza tutte le competenze sulle pagine dell'inserto Noi Magazine, dedicato ai giovani e all'istruzione, domani all'interno delle edizioni di Gazzetta del Sud di Messina, Reggio, Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia Vibo. E "La scuola che accoglie - Uguali, diversi: Non uno di meno" sarà il tema del webinar promosso da Società Editrice Sud, in programma domani alle 11 in diretta sul canale youtube di Gazzetta del Sud, con l’istituto comprensivo “Giuseppe Catalfamo” di Messina. Ospiti del webinar saranno il prof. Antonio Persico, ordinario di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Messina - uno dei massimi esperti internazionali in materia di autismo -, la prof.ssa Antonella Valenti, ordinaria di Pedagogia speciale e coordinatrice del gruppo di ricerca sui Bisogni Educativi Speciali e Autismo dell’Università della Calabria di Cosenza e i Garanti per l’infanzia e l’adolescenza di Messina e Reggio Calabria, Angelo Fabio Costantino e Mattia Emanuele. Con loro avranno la possibilità di confrontarsi gli studenti messinesi e quelli calabresi degli istituti comprensivi “Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria, “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia e dell'Istituto Omnicomprensivo con Liceo Classico di S. Demetrio Corone (Cosenza). Parteciperanno anche i rappresentanti delle consulte studentesche di Sicilia e Calabria.

Sull'edizione di Messina in prima pagina i lavori degli alunni dell'Ic Catalfamo sul percorso condotto in tema di inclusione; presente anche l'Ic La Pira Gentiluomo che annuncia il concorso social "Guardo il mondo con i tuoi occhi " dedicato alla consapevolezza dell'autismo. Sulla tematica interviene anche il Liceo Galilei di Spadafora con la commossa testimonianza dei compagni di classe di Manuel, autore egli stesso di uno straordinario pezzo in cui racconta la sua storia di ragazzo autistico ad alto funzionamento che ha trovato a scuola un mondo felice. Tra i tanti gli argomenti di particolare intensità trattati dagli studenti c'è il ricordo delle vittime di mafia e l'adesione alla Giornata promossa da Libera, con gli istituti Comprensivi Mazzini Gallo, S. Margherita e Gravitelli Paino. Di legalità e cittadinanza consapevole parlano anche gli studenti del Liceo Archimede che hanno riscoperto il valore aggregativo della lettura. Dal Collegio S. Ignazio arriva il percorso di riflessione sulla Pasqua di speranza e sui riti della Settimana Santa nel Mediterraneo, tema del webinar internazionale promosso dall'Istituto che si terrà domani con la partecipazione degli studenti pugliesi di Francavilla e spagnoli di Terragona.

I liceali del Maurolico annunciano invece che il 31 marzo sarà lanciato sui canali social il nuovo video realizzato "a distanza" dal Coro dell'istituto, nel segno dell'entusiasmo e della resilienza. Al Dantedì che si celebra domani sono dedicati i pezzi degli istituti comprensivi Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando e di Torregrotta, mentre gli studenti dell'Ic Enzo Drago descrivono la partecipazione al progetto promosso da Ingv e Assocea - in collaborazione con Noi Magazine - per l'approfondimento sulle tematiche ambientali e la celebrazione del Giornate dell'Acqua e della Terra. Gli istituti Manzoni e Mazzini tornano invece sulle tematiche dell'educazione digitale e della comunicazione, argomento ripreso nel resoconto dell'intenso incontro con il prof. Mario Morcellini cui la scorsa settimana hanno preso parte gli studenti del Liceo Ainis. In tema anche l'intervento del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, che accende i riflettori sul giornalismo doc e l'informazione di qualità, irrinunciabili punti di riferimento per la società contemporanea. I liceali del Trimarchi di S. Teresa raccontano il dialogo web con il prof. Giuliano Amato promosso da Unime sulla globalizzazione e la democrazia, mentre dal Comprensivo Paradiso arriva un inno alla fantasia. I piccoli dell'Evemero vanno invece alla "scoperta" dell'Inno di Mameli, del Tricolore e della Costituzione mentre gli alunni degli Istituti Comprensivi Tremestieri di Messina e Balotta di Barcellona raccontano l'amore per tutti i papà.

Sulla pagina degli Atenei dello Stretto gli studenti di UniVersoMe ricordano la tenace rinascita culturale di Messina nel Dopoguerra e auspicano una nuova stagione di recupero dell'identità, mentre i presidenti della Fuci sezione di Messina annunciano il ciclo di webinar, che si apre domani, promosso in collaborazione con Unime su "L'altra faccia della pandemia". Ad intervenire sugli aspetti socioeconomici il direttore provinciale dell'Inps Marcello Mastrojeni e il prof. Michele Limosani.

Spazio al "Dantedì" anche nell'edizione di Catanzaro-Crotone -Lamezia-Vibo: nella giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta le scuole hanno deciso di raccontare Dante e la sua profonda attualità. Ad aprire l'edizione gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Nicotera e Joppolo che parlano di paure, speranze e della voglia di "uscire dalla selva oscura" di questa pandemia. Un "viaggio" dall’uso del volgare fiorentino alle nuove forme di comunicazione è quello che fa, invece, il Liceo scientifico “Costanzo” di Decollatura; mentre tra fumetti e storia il Liceo "Borrelli" di Santa Severina "rilegge" le opere di Dante. E sull'attualità della Divina Commedia e dei canti politici si soffermano anche il Liceo Campanella di Lamezia Terme, il Liceo scientifico Berto di Vibo e il Liceo classico di Vibo; mentre l'Itt Malafarina di Lamezia si fa "ispirare" da Dante che rilegge attraverso la musica contemporanea e l'Ulisse, eroe moderno. Infine, l'Istituto comprensivo "Vespucci" che si prepara a "mettere in scena" il Canto di Paolo e Francesca, avendo aderito al progetto promosso in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione “Cantare Dante a scuola”, che prevede la realizzazione di un video e la trasposizione in musica di celebri terzine dantesche.

A chiudere l'edizione, l'Ite "V. De Fazio" di Lamezia Terme sul platano di Curinga che si è aggiudicato il secondo posto nel concorso "Albero Europeo dell'Anno", le Consulte provinciali studentesche che parlano delle loro iniziative che partiranno con il Dantedì e coinvolgeranno i giovani artisti dei Licei. Infine, la rubrica dell'Alberghiero di Soverato che si sofferma sulla cultura del riciclo.

Sull'edizione di Cosenza in apertura gli studenti del Polo Brutium ripercorrono i temi affrontati durante la partecipazione all'incontro web con il prof. Mario Morcellini, mentre due studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Erodoto di Thurii” di Cassano all’Jonio raccontano l’iniziativa organizzata assieme a Libera e alla Diocesi per il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La I A del Liceo classico di San Demetrio Corone spiega il percorso di approfondimento filosofico che li impegna nello studio di Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Bernardino Telesio. Gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tommaso Cornelio” di Rovito approfondiscono i segreti di un’alimentazione e una vita salutari, mentre due ragazzi della scuola Secondaria di primo grado, sempre di Rovito, sono protagonisti di un’intervista immaginaria, ma non troppo.

Scuole di Terranova da Sibari e Taverna di Montalto Uffugo rappresentanti della Calabria a un’istallazione allargata a tutta l’Europa. Appuntamenti dedicati alla magia dei versi all’Istituto comprensivo di Cariati. Il liceo “Julia” di Acri è stato adottato da un magistrato, è una delle venti scuole italiane coinvolte in un progetto di legalità. Emozionanti favole scritte dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Rende, con obiettivo puntato anzitutto sul bullismo. Il racconto d’una professoressa del comprensivo di Rende un anno dopo l’invasione della pandemia. Poesia colma d’amore dedicata a tutti i papà da parte della classe III A del plesso di Castiglione Cosentino dell’Istituto comprensivo di San Pietro in Guarano.

L'edizione di Reggio si apre con i lavori dei ragazzi dell'Istituto comprensivo reggino "Galluppi-Collodi-Bevacqua che ribadiscono l'inclusività della scuola, attraverso slogan in tante lingue celebrano la diversità come momento di arricchimento e non di paura o pregiudizio. Spazio anche alle testimonianze delle esperienze vissute in classe. Gli studenti dell'Istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco tracciano una loro analisi rispetto al fenomeno delle maxi risse e danno voce alle preoccupazioni di una fase delicata della vita come quella dell'adolescenza. All'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, i ragazzi provano a disegnare la loro città ideale che deve avere tanti spazi verdi, deve archiviare l'abusivismo e soprattutto deve cancellare l'immagine dei rifiuti per strada. Gli studenti dell'Istituto comprensivo Radice Alighieri celebrano Dante attraverso una vivace intervista immaginaria con il sommo poeta a cui è intitolata anche la loro scuola. Mentre i ragazzi dell'Istituto comprensivo San Francesco di Palmi, attraverso una festa a sorpresa alla maestra raccontano la bellezza delle emozioni.

All'università Mediterranea domani debutta in rete l'Osservatorio regionale del Patriomonio Unesco nell'ambito del primo evento di una ricca serie di attività

