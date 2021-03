Autocertificazione marzo 2021: ecco il modulo pdf per zona rossa o arancione. Quando serve

Non hai ancora scaricato l'autocertificazione Covid marzo 2021: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventerà zona rossa e arancione per buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata torna anche il modulo di autocertificazione per il mese di marzo 2021 (qui sotto il modulo pdf editabile o da scaricare), necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti in fascia rossa e arancione.

Quando serve l'autocertificazione

In zona rossa l’autocertificazione è sempre richiesta. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Tutti motivi che dovranno essere comprovati dall’autocertificazione.

Nella zona arancione gli spostamenti consentiti solo dentro il Comune, dalle 5 alle 22. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (anche in un’altra regione), con il divieto di recarsi in capoluoghi di provincia. Sempre nel comune consentite visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under 14). Negozi aperti (centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi).

Per spostarsi oltre questi limiti imposti dalla zona arancione, bisogna avere comprovati motivi di salute o lavoro e dunque è necessaria l’autocertificazione.

Come compilare il modulo dell'autocertificazione

Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento

Compilare l'indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

Riempire tutti gli spazi barrando la casella che indica la "situazione di necessità"

Nello spazio - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio - specificare di cosa si tratta

