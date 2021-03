Morto di Covid il procuratore aggiunto Luigi Frunzio, sue le inchieste sui rifiuti a Napoli

Si era ammalato di Covid e per tanto tempo era stato in Rianimazione. Tre giorni fa un miglioramento del quadro clinico generale e il trasferimento in un centro clinico a Imola. Ma questa mattina, Luigi Frunzio, procuratore aggiunto di Napoli, è morto stroncato da una crisi respiratoria. Aveva 62 anni e lascia quattro figli. A darne notizia il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo. Frunzio era il coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e prima ha coordinato il pool che si occupava dei reati in provincia di Nola, Torre Annunziata e Caserta. In particolare sono state sue le più importanti inchieste sul traffico illecito di rifiuti.

