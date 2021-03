Ombre di guerra, nave israeliana colpita da un missile iraniano

Si addensano sul mare ombre di guerra tra Iran e Israele. Il cargo Lori - battente bandiera liberiana ma di proprietà israeliana - è stato colpito da un missile attribuito all’Iran mentre si trovava in navigazione al largo del Mar Arabico. Salpata da Dar es-Salam (Tanzania) il 20 marzo scorso e diretta al porto di Mundra in India, la nave - secondo la tv Canale 12 - è stata colpita e danneggiata. Ma Teheran smentisce: «Come prevedibile - ha scritto l’agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran - i media sionisti hanno affermato, senza fornire alcuna prova, che la nave, diretta in India dalla Tanzania, è stata colpita dall’Iran».

Per ora non ci sono commenti ufficiali da entrambi le parti. Fatto sta che fatti analoghi si ripetono sempre più di frequente e si sommano a quelli nei cieli e in territorio della Siria contro forze vicine all’Iran e nei confronti degli Hezbollah libanesi alleati degli ayatollah. Non è un caso che giorni fa il ministero israeliano dei trasporti e l’Ente nazionale per la navigazione abbiano consigliato a tutte le navi in procinto di attraversare il Mar Arabico, il Golfo di Oman ed il Golfo Persico di elevare le misure di sicurezza, di ricorrere ad una accresciuta cautela e di variare per quanto possibile la routine delle rotte. Alla fine di febbraio scorso a sud dello Stretto di Hormuz, la nave di proprietà israeliana Helios Ray è stata vittima di un’esplosione che aveva provocato danni. In quella occasione il premier Benyamin Netanyahu ha denunciato l’episodio accusando direttamente Teheran - che ha respinto tutto - e il capo di stato maggiore Aviv Kochavi ha avvisato che l’esercito israeliano avrebbe agito «contro minacce vicine e lontane».

