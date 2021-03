Coronavirus in Italia: fino al 30 aprile niente zone gialle. Riaprono le scuole?

Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni. Il Presidente del Consiglio alle 14.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.