Terremoto nell'Adriatico, forte scossa di 5.9 sulla costa. Sentita fino a Roma e Napoli

Terremoto in Puglia. Una forte scossa di terremoto di 5.9 è stata segnalata vicino le coste del mare Adriatico alle 14:47. In particolare il terremoto si è avvertito in Molise, Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio. L'epicentro è stato individuato a 68 km N di Vico del Gargano nel mare Adriatico e ad una profondità di 40 km. Sui social rimbalzano i messaggi: al momento non si registrano danni. Una seconda scossa, pari a 4.1, è stata registrata alle 15.

La scossa è stata avvertita in tutto il Centro-Sud, fino a Roma ed anche a Napoli.

