Coronavirus, per l'estate c'è... Speranza: entro giugno il passaporto vaccinale

L’estate vedrà meno limitazioni per gli italiani e, grazie al passaporto vaccinale che l’Unione europea conta di varare per giugno, si potrà anche viaggiare. Lo afferma con fiducia il ministro della Salute, Roberto Speranza, che assicura che entro settembre chiunque vorrà potrà esser vaccinato e che per l’autunno sarà pronto il siero italiano prodotto da ReiThera. «Si vedono i primi segnali di contenimento del contagio», afferma l’esponente di Leu, «ma la situazione è ancora molto seria. Gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente».

La campagna vaccinale e il Green Pass

Quanto all’avanzamento della campagna vaccinale e alle ipotesi su quando si potrà parlare di riaperture, il ministro avverte: «Non c'è un giorno X, in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo essere fiduciosi. Il Green Pass europeo connesso alle vaccinazioni è la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza». Secondo il ministro, la mobilitazione di 160 mila medici e 270 mila infermieri e l’arrivo di nuovi vaccini - in totale abbiamo opzionato 240 milioni di dosi - lascia sperare che «entro la fine dell’estate ogni italiano che vuole vaccinarsi possa farlo».

© Riproduzione riservata