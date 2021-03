Padre spara al figlio di 27 anni e lo uccide, tragedia a Senigallia

E’ stato arrestato l’uomo che questa sera, intorno alle 17.45, ha sparato contro il figlio di 27 anni uccidendolo. Quando sono arrivati i soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare. La tragedia è avvenuta in una villetta della frazione Roncitelli nel comune di Senigallia, in provincia di Ancona. Sul posto ci sono i carabinieri e il personale della scientifica per i rilievi. Non è ancora chiaro se il gesto sia avvenuto al termine di una lite o se invece il colpo sia stato esploso a bruciapelo. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto anche la scientifica dei carabinieri per i rilievi. L'omicidio è avvenuto in via Sant'Antonio 128. I carabinieri stanno accertando se l'arma fosse regolarmente detenuta oppure no. Sembra che tra padre e figlio i rapporti non fossero buoni: numerosi infatti sarebbe stati anche recentemente i litigi in casa. Il 27enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo di pistola sparato dal padre, che ha 73 anni. Il proiettile lo avrebbe ferito alla giugulare.

++++IN AGGIORNAMENTO++++

© Riproduzione riservata