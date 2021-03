Migranti picchiati su treno da agenti, indaga la procura di Genova

Calci, spintoni, colpi di manganello. Una gragnuola di colpi contro due migranti che si erano barricati nel bagno del treno Genova-Ventimiglia per sfuggire al controllo dei documenti. La scena è stata ripresa col telefonino da un testimone e adesso la procura di Genova ha aperto due inchieste: una per resistenza dopo la denuncia degli agenti per i due migranti e l’altra per atti relativi quanto al comportamento degli agenti della polizia ferroviaria.

Il video, trasmesso il 29 marzo da Striscia la notizia, risale al 24 marzo. Il testimone aveva consegnato le immagini alla procura di Savona dopo essere sceso dal treno ma visto che i fatti sono avvenuti alla stazione Brignole di Genova il fascicolo è stato trasmesso per competenza al capoluogo ligure. «Verrà visionato - spiega il procuratore capo Francesco Cozzi - per vedere se vi siano estremi di reato. Così come verranno ascoltati i testimoni della vicenda». Nel filmato si vedono i poliziotti colpire i due migranti con calci, manganellate e con un piede di porco che era stato usato per aprire la porta del bagno. Già Striscia la notizia nel servizio aveva chiesto spiegazioni di quanto accaduto al direttore della polizia ferroviaria, Olimpia Del Maffeo: «La pattuglia è intervenuta in seguito alla richiesta di un capotreno - ha spiegato la dirigente - perché c'erano delle persone chiuse nel bagno che si sottraevano ai controlli da un’ora. Nel momento in cui il bagno si è aperto, queste persone hanno reagito in modo violento. Si tratta di piccoli frame di un intervento più articolato e complesso. L’autorità giudiziaria farà una ricostruzione completa».

Nelle immagini si vedono i migranti uscire dal bagno con le mani sopra la testa e a quel punto ricevere i colpi dagli agenti. «Sicuramente - ha proseguito Del Maffeo - se dovessero emergere delle responsabilità da parte dei nostri agenti nei confronti di cittadini inermi verranno presi dei provvedimenti. Non ci sottraiamo alle responsabilità se dovessero emergere». «Il video trasmesso da Striscia non è un bel vedere - ha detto il questore di Genova Vincenzo Ciarambino - ma occorre analizzare la vicenda da tutte le angolature, come si è svolta. In ogni caso non si tratta di personale che ricade formalmente sotto la mia competenza e quindi condivido quanto già detto dalla dirigente. Occorre una angolatura a 360 gradi su tutta la vicenda. L’autorità giudiziaria farà le sue valutazioni» Nei prossimi giorni verranno sentiti il capotreno che ha chiesto l'intervento della polfer e il testimone che ha girato il video in modo tale da ricostruire la vicenda.

