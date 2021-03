Fermato il 25enne che investì e uccise due rapinatori di Rolex a Marano (Napoli)

Era già indagato a piede libero per omicidio volontario, ora nei confronti di Giuseppe Greco, 25 anni, incensurato, è stato disposto il fermo: deve rispondere della morte di Ciro Chirollo, 29 anni, e Domenico Romano, 39 anni, entrambi con precedenti.

Testimonianze, sopralluoghi e l’acquisizione di numerosi filmati da sistemi di videosorveglianza privati a Marano (Napoli), hanno chiarito la dinamica. Cinque giorni fa il venticinquenne, a bordo della sua Smart For 4, ha inseguito i due che fuggivano in sella a uno scooter Honda T- Max dopo avergli rapinato il Rolex, li ha investiti e uccisi.

Sul posto furono trovati l’orologio, la pistola usata dai banditi per minacciare Greco e l’auto distrutta nell’impatto contro un muro. Disseminati in strada pezzi di carrozzeria dello scooter e della vettura che sono serviti a ricostruire la dinamica.

