Gioia Tauro, tenta di togliersi la vita gettandosi da una scogliera. Salvato dai poliziotti

Sventato un tentato suicidio. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro hanno ricevuto una segnalazione da parte di un individuo che, preoccupato, denunciava la scomparsa del proprio padre. Grazie alla tempestiva attivazione delle ricerche, l’uomo è stato individuato, in forte stato di agitazione, all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro, sul ciglio di una scogliera con la probabile intenzione di lanciarsi in mare. Durante le fasi dell’intervento, considerati altri precedenti tentativi di suicidio, gli agenti hanno cercato di dialogare con il 47enne, tranquillizzandolo e facendolo desistere. L'uomo è stato poi raggiunto e salvato, sfruttando un momento di distrazione. Determinante l'intervento sul posto di un operatore di polizia che, nonostante fosse libero dal servizio, è giunto tempestivamente in supporto dei colleghi. L’uomo, dopo aver ricevuto l’assistenza e il supporto degli operatori, è stato accompagnato nella propria abitazione, dove ad attenderlo c'erano i familiari.

© Riproduzione riservata