Bimbo nasce con tre peni, in Iraq il primo caso di trifallia al mondo. Subito operato, sta bene

Caso medico senza precedenti, come scrive l'International Journal of Surgery Case Reports. Si tratta di un bambino nato con tre peni, rarissima malformazione anatomica dei genitali, chiamata trifallia. La notizia, pubblicata tra gli altri anche dal New York Post, si riferisce a un caso verificatosi a Duhok (Iraq) dove è nato il bimbo. I genitori inizialmente lo avevano portato in ospedale a causa di un gonfiore allo scroto, ma i medici hanno notato che il bambino aveva due peni in più. “Per quanto ne sappiamo, questo è il primo caso certificato di trifallia”, ha scritto il dottor Shakir Saleem Jabali nello studio pubblicato sulla rivista scientifica.

I medici hanno effettuato delle analisi per comprendere se il bambino fosse stato esposto a farmaci durante la gravidanza o se avesse una storia familiare di anomalie genetiche ma tutti hanno dato esito negativo e quindi, considerato il fatto che solo uno dei tre peni aveva un’uretra, hanno rimosso chirurgicamente gli altri due. Uno su cinque-sei milioni di ragazzi nasce con più di un pene, ma questo caso è davvero un caso unico al mondo.

© Riproduzione riservata