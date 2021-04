Covid, paziente 37enne trasferita a Palermo: in Puglia posti esauriti in terapia intensiva

Ricovero all’Ismett di Palermo per una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. L’aereo dell’Aeronautica militare con a bordo la donna ha lasciato la base di Brindisi alle 13.15. Il trasferimento in Sicilia si è reso necessario per la saturazione di adeguati posti letto di terapia intensiva negli ospedali pugliesi. Lo rende noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.

Covid: in Puglia 25 morti e 677 positivi, il 17% dei test

Su 3978 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 677 casi positivi, con un tasso di positività del 17%) e 20 decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: 211 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I 20 decessi sono registrati: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test. 145.721 sono i pazienti guariti. Sono 51.220 i casi attualmente positivi.

