Astrazeneca, consigliato agli over 60. Ma su base volontaria possibile anche sotto i 60 anni

«Grazie a questo vaccino in Gb la mortalità è stata sostanzialmente abbattuta mentre noi abbiamo ancora una situazione che deve fare riflettere. AstraZeneca ha efficacia molto elevata nelle forme gravi di malattia anche nella popolazione più anziana e non ci sono eventi trombotici segnalati. L’uso preferenziale è per gli anziani ma il vaccino può comunque essere somministrato a tutti da 18 anni in su, dunque se un soggetto vuole questo vaccino può vaccinarsi», ha aggiunto il direttore della Prevenzione del ministero Gianni Rezza. In sintesi l'Italia lo consiglia precauzionalmente agli over 60, ma al di sotto di quella soglia chi vuole può decidere di vaccinarsi con Astrazeneca.

Le prenotazioni fissate fino a maggio da rinviare o cancellare, i richiami per almeno 2 milioni e 300mila italiani da gestire, le fasce d’età da rivedere. L'ennesimo colpo di scena sul vaccino di Astrazeneca, che sarà ora raccomandato per gli over 60 dopo esser stato consigliato per gli under 55 e poi esteso a tutte le classi di età, costringe il governo a rimettere mano al piano vaccinale, già cambiato tre volte dall’inizio della campagna a dicembre. Con il siero dell’azienda anglo-svedese che sarà ora somministrato ai 60-79enni. «A breve ci sarà una circolare con tutte le indicazioni, dobbiamo essere chiari e netti» dice il ministro della Salute Roberto Speranza al termine di una giornata di riunioni con gli esperti ribadendo però che le priorità dell’esecutivo non cambiano: vanno messi in sicurezza gli anziani e le persone fragili.

