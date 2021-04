Instagram e Facebook down, migliaia di segnalazioni da parte degli utenti in Italia

Nuovo disservizio per Instagram e Facebook, i due colossi di Menlo Park nella tarda serata hanno lasciato con il fiato sospeso, milioni di utenti. Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 23:00 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 23:30, ma la situazione è ancora in evoluzione. Vengono segnalate difficoltà ad effettuare l'accesso e ad avviare correttamente l'applicazione.

Per completezza di informazione segnaliamo che le problematiche non si riscontrano in egual misura in ogni parte d'Italia.

in aggiornamento

