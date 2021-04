Vercelli: truffa e peculato, arrestato colonnello della Guardia di Finanza

La procura di Vercelli ha eseguito stamane l'arresto ai domiciliari per il comandante della Guardia di finanza di Vercelli, colonnello Fabrizio Nicoletti, e del suo autiere Maurizio La Sala.

L’accusa è imbarazzante, i due infatti hanno falsificato i registri di lavoro, dichiarando di aver svolto servizi e attività in realtà mai effettuate, e incassando retribuzioni in modo illegittimo. Non solo, veniva anche utilizzata per fini privati una vettura di servizio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico in atto pubblico, peculato militare e abuso d’ufficio i reati contestati.

Sono anche iscritti nel registro degli indagati altri tre militari. La procura ha inoltre effettuato varie perquisizioni presso gli uffici del comando.

