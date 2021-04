Oggi la Polizia di Stato festeggia i suoi 169 anni, Mattarella: "Gratitudine dal Paese"

Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini "portava in sè il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile". Nella mattinata di ieri il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza Prefetto Lamberto Giannini è stato ricevuto a palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica, accompagnato dai Vice Capi della Polizia, dai Direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e da una rappresentanza del personale.

LE CELEBRAZIONI

Proprio per suggellare questo anniversario, il servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale oggi è affidato al Reparto a cavallo della Polizia di Stato che per l’occasione indosserà l'uniforme storico risorgimentale. Questa mattina, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese accompagnata dal Capo della Polizia, depone una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti presso la Scuola Superiore di Polizia. Successivamente nel piazzale della Scuola, dopo la rassegna dello schieramento e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Interno consegna la medaglia d’oro al merito civile, conferita dal Presidente della Repubblica, alla Bandiera della Polizia di Stato. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito per il compito svolto dai Questori, Autorità provinciali di pubblica sicurezza preposte al coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Mattarella: "La legge 121 tappa chiave della modernizzazione"

«In occasione del 169esimo anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell’intero Paese per l’opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, da ultimo nel delicato contesto dell’emergenza sanitaria». E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al capo della Polizia, Lamberto Giannini, per il 'compleannò del Corpo. «In questi mesi - ricorda Mattarella - il corpo, attingendo alla ricchezza del suo patrimonio professionale e umano, ha offerto in molteplici modi un importante contributo all’impegno della comunità nazionale nell’affrontare una sfida inedita e complessa, che richiede unità e coesione. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno assicurato la vicinanza dello Stato ai cittadini in momenti di difficoltà e di disorientamento, anche con iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, come pure mediante concreti gesti di solidarietà. A salvaguardia della salute di tutti, l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento è stata orientata a giusto rigore ed equilibrio. DI particolare rilievo sono le azioni di contrasto e prevenzione all’iniziative della criminalità in ambito economico, tese ad approfittare di un’accresciuta fragilità del tessuto produttivo e sociale. In questa circostanza - conclude il presidente - un particolare pensiero rivolgo agli appartenenti alla Polizia di Stato toccati in prima persona dal contagio e alle loro famiglie».

«Umanità e fermezza, prossimità e impegno sociale connotano il servizio generoso del Corpo, nel quale ogni giorno si rinnova l’attuazione di quei principi che hanno ispirato la legge numero 121/1981 di cui nel 2021 ricorre il 40esimo anniversario». E’ uno dei passaggi del messaggio indirizzato al capo della Polizia Lamberto Giannini dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 169 anni della fondazione del Corpo. «La riforma - sottolinea Mattarella - nel caratterizzare l’evoluzione dell’assetto organizzativo e dell’azione della Polizia di Stato degli ultimi decenni, con i suoi profili innovativi ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione del Corpo e, più in generale, dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Nel solco di una lunga storia di fedeltà alla tradizione e di spinta all’innovazione, si inserisce anche la fondamentale funzione di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica svolto dalle questure, che garantisce sul territorio l’ordinato esercizio dei diritti costituzionali e la coesione sociale. Ad essa è stato dato riconoscimento con il conferimento alla bandiera della medaglia d’oro al valore civile».

Lamorgese: "Coordinamento come valore aggiunto"

«Il coordinamento tra le forze di polizia quale fattore di moltiplicazione della capacità operativa di ogni singolo attore e la condivisione di informazioni e metodologie in organismi interforze, rappresentano un fondamentale valore aggiunto, che consente di corrispondere ai sempre più complessi bisogni di sicurezza in maniera adeguata ed efficace nei diversi ambiti». Lo scrive il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel messaggio per i 169 anni della fondazione della Polizia di Stato. «La validità di tale modello - spiega il ministro - è confermata dai brillanti risultati ottenuti, come reso evidente dal decremento dell’indice di delittuosità generale. La capacità della Polizia di Stato di saper cambiare al passo con i tempi si sta concretizzando in un ambizioso percorso di rinnovamento dei propri assetti centrali e dei presidi territoriali, specie nelle città metropolitane, modulandone l’organizzazione alle effettive esigenze locali. Sono certa che la Polizia di Stato continuerà, con risultati sempre migliori, a fronteggiare le nuove incessanti sfide che la realtà impone. I cittadini - conclude Lamorgese - ripongono grandi aspettative nella Polizia di Stato e sono grati per l’impegno generoso che i suoi appartenenti profondono, talvolta fino al sacrificio personale, per il bene comune. Desidero, perciò, in occasione di questa celebrazione, rivolgere un pensiero affettuoso a tutti coloro che, con coraggio e altruismo, hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, così come a coloro che sono stati colpiti dal virus».

Lamorgese: "La polizia ha assicurato diritto di manifestare contrastando la violenza"

«In circostanze in cui l'esasperazione di talune categorie economiche ha determinato momenti di forte tensione, la Polizia di Stato ha saputo garantire la più elevata cornice di sicurezza, assicurando il bilanciamento tra il diritto di manifestare, la salvaguardia della salute collettiva e la necessità di contrastare con fermezza gli atti di violenza». Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nel messaggio per la ricorrenza dei 169 anni dalla fondazione della Polizia. Lamorgese ha elogiato «la sperimentata capacità di gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle manifestazioni che hanno luogo nel Paese». «L'azione della Polizia di Stato, nel difficile momento che stiamo vivendo - ha spiegato il ministro - si è contraddistinta per la capacità di affrontare, con il consueto senso di responsabilità e di equilibrio, una nuova e inedita sfida connessa a una crisi sanitaria mondiale senza precedenti. Ciò - ha aggiunto - è stato possibile grazie a una straordinaria mobilitazione, che ha caratterizzato tutta la fase dell’emergenza e che, proprio nell’ultimo periodo, ha raggiunto i livelli più elevati. con un picco di oltre 42.000 unità appartenenti alla Polizia di Stato impiegate, in media ogni giorno, nei dispositivi di vigilanza Covid-19».

Medaglia d’oro ai questori

Un compleanno in forma ridotta, per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza coronavirus. Nel corso della giornata il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, deporrà una corona d’alloro al sacrario dei caduti nella Scuola superiore di polizia e successivamente consegnerà la medaglia d’oro conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla bandiera. Un riconoscimento attribuito per il compito svolto dai questori, autorità provinciali di pubblica sicurezza. «Attraverso le proprie donne e i propri uomini - si legge tra l’altro nella motivazione - la Polizia, nelle fasi anche più drammatiche della storia del Paese, ha contribuito in maniera decisiva alla coesione della nazione e ha garantito, sin dalla nascita della Repubblica, la tutela delle libertà fondamentali, la salvezza delle istituzioni democratiche, assicurando altresì i presupposti per il progresso e il benessere collettivo e dei singoli».

I NUMERI DELL'ULTIMO ANNO

Quasi 6 milioni di persone controllate, 23.921 delle quali arrestate e 121.536 denunciate, quasi 4,9 milioni di chiamate al 113, 13.424 al giorno, 9 al minuto. Sono i numeri di un anno di attività della Polizia che oggi celebra il 169esimo anno dalla fondazione.

Quanto al contrasto alla criminalità organizzata, nel 2020 sono stati arrestati 38 latitanti, di cui uno inserito nell’elenco di massima pericolosità. 849, invece, i soggetti arrestati per associazione di tipo mafioso o reati connessi.

I beni mobili e immobili sequestrati sono stati un migliaio per un valore di oltre 245milioni mentre quelli confiscati sono stati 540 per un valore di 224 milioni. Le indagini sul terrorismo di matrice religiosa hanno invece portato all’arresto di 7 persone mentre sono 59 quelle allontanate dall’Italia per motivi di sicurezza dello Stato. 13 arresti e 869 denunce invece hanno colpito appartenenti all’area anarco-insurrezionalista mentre sono 17 gli antagonisti e 14 gli estremisti di destra arrestati. Le attività d’indagine su questo fronte si sono concentrate anche sugli episodi di cyberterrorismo: 18 le persone arrestate, 509 gli attacchi ai sistemi informatici di strutture nazionali di rilievo strategico e 85 spazi web bloccati perché veicolavano contenuti illeciti relativi alla propaganda islamica. Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato dall’emergenza dovuta alla pandemia, si sono comunque svolte 11.378 manifestazioni in tutta Italia, la maggior parte delle quali su temi politici o sindacali. In 331 occasioni ci sono stati problemi di ordine pubblico che hanno portato all’arresto di 87 persone e 3.718 denunce, mentre sono 182 i poliziotti rimasti feriti.

