Morra: "Rischio che mafie lo usino per avere consenso"

I vaccini potrebbero essere utilizzati dalle mafie per conquistare consenso. Lo dice il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia. «Sappiamo da tempo che le mafie hanno manifestato grande attenzione al business della sanità. I vaccini potrebbero essere utilizzati al fine di conquistare consenso. Le organizzazioni mafiose mirano a conquistare consenso, vogliono dimostrare di essere più efficaci e credibili dello Stato».

«Speravamo che - ha detto Morra - che dopo la denuncia della commissione i numeri della classificazione "altro" scemassero. Invece stanno aumentando. Abbiamo chiesto i dati di Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta. Stamattina è emerso anche il dato della provincia di Bolzano». In comune «mi sembra che abbiano una presenza criminale quantomeno indiscussa, la stessa valle d’Aosta dal 2019 ha subito un’infiltrazione di ndrangheta abbastanza rilevante». «Se tu demandi ai sindaci la responsabilità di determinare le categorie - ha aggiunto poi - , tu concedi all’autorità politica un potere che non dovrebbe essere concesso alla stessa. Noi spesso sciogliamo Comuni per infiltrazioni mafiose, quindi bisognerebbe essere il più possibile obiettivi, rigorosi e scientifici, facendo capire che il vaccino va a chi deve essere tutelato per ragioni medico-sanitarie», conclude.

