Coronavirus: in Italia 13.447 nuovi positivi e 476 vittime

Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358). Inoltre, sono 304.990 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 190.635. Il tasso di positività è del 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%.

La Regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.975), seguita da Campania (+1.627), Sicilia (+1.384), Puglia (+1.191), Lazio (+1.164) e Piemonte (+1.057). Tutte le altre Regioni segnalano meno di mille casi. Il totale dei contagi sale così a 3.793.033.

I guariti sono 18.160 (ieri 18.015), per un totale di 3.158.725. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 5.197 in meno (ieri -8.588): i malati ancora attivi sono ora 519.220. Di questi, 488.742 pazienti sono in isolamento domiciliare.

