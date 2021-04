Roma, modella americana precipita dalla finestra di un B&B. Si indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio contro ignoti in riferimento alla morte di una modella americana di 30 anni precipitata dalla finestra di un B&B nella zona di via Merulana. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi. Il pm di turno ha disposto l'esame autoptico che verrà svolto venerdì. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche il cellulare della donna che verrà analizzato anche al fine di verificare le ultime ore di vita.

