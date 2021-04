Spostamenti tra regioni, servirà il pass: ecco cos'è e chi può ottenerlo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "pass": dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le aree in zona gialla, mentre per le regioni in zona arancione o rossa invece sarà necessario avere il certificato.

Gli spostamenti tra le regioni di fascia gialla saranno liberi da maggio. Per muoversi tra le regioni che si trovano invece in fasce diverse bisognerà avere un certificato che dovrà dimostrare di essere stati sottoposti al vaccino, di avere un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti.

Sostanzialmente è il modello europeo che l’Italia ha deciso di adottare per muoversi tra le regioni che non sono gialle anche in virtù della vicinanza ai mesi estivi. L'obiettivo è quello di consentire un sistema di riaperture e di ritorno alla normalità anche nelle zone e nelle regioni dove magari ancora il virus potrà fare eventualmente breccia ancora nei prossimi mesi.

