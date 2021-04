Pass vaccinale spostamento tra regioni. Ecco cos'è e chi può ottenerlo

Pass vaccinale spostamento tra regioni: il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "pass": dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le aree in zona gialla, mentre per le regioni in zona arancione o rossa invece sarà necessario avere il certificato.

Gli spostamenti tra le regioni di fascia gialla saranno liberi da maggio. Per muoversi tra le regioni che si trovano invece in fasce diverse bisognerà avere un certificato che dovrà dimostrare di essere stati sottoposti al vaccino, di avere un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti. Il pass verrà usato o tramite una card o tramite un'apposita App.

Sostanzialmente è il modello europeo che l’Italia ha deciso di adottare per muoversi tra le regioni che non sono gialle anche in virtù della vicinanza ai mesi estivi. L'obiettivo è quello di consentire un sistema di riaperture e di ritorno alla normalità anche nelle zone e nelle regioni dove magari ancora il virus potrà fare eventualmente breccia ancora nei prossimi mesi.

Con il pass si potranno seguire eventi culturali e sportivi

Chi avrà il pass potrà anche accedere "a determinati eventi - culturali e sportivi - riservati ai soggetti che ne sono muniti", viene fatto sapere da chi lavora al decreto.

Non è ancora chiaro, però, se si tratterà di un certificato che sarà rilasciato da Asl, Regione o un altro ente sanitario, visto che i territori al momento non sembrano tutti organizzati allo stesso modo, in particolare sul rilascio del patentino vaccinale.

Quel che è certo è che l'allentamento delle misure prevede il rispetto rigoroso delle regole. Lo stesso premier, annunciando le misure, si appella ad "una premessa: i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti". Ed auspica per questo l'attenzione delle istituzioni e forze dell'ordine: "in questo modo il rischio si trasforma in opportunità". Un'occasione per la quale esultano i governatori: "è stata recepita la nostra proposta", dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, che aveva lanciato nelle ultime ore delle linee guida per regolare le attività in sicurezza, ma che dovranno ancora essere vagliate dal Cts. Il Trentino intanto anticipa le decisioni dell'Esecutivo. Da lunedì 19 aprile riaprono bar e ristoranti all'aperto dalle 5 alle 18: "è una prima sperimentazione". Prove teniche di in cambiamento dal quale tutti sperano di non tornare indietro.

