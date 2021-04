Processo Floyd, l'agente di polizia condannato per omicidio. La famiglia di George: "Una svolta storica"

Per tre volte, per tre capi d’imputazione, la giuria popolare nel tribunale di Minneapolis ha raggiunto la conclusione unanime. George Floyd non potrà tornare in vita, ma la prima reazione è quasi unanime: giustizia è fatta. L’agente di polizia Derek Chauvin, bianco, è stato riconosciuto colpevole di tutti e tre i reati per i quali la pubblica accusa lo aveva incriminato. I reati in questione – tradotti per quanto possibile nel codice penale italiano – vanno dall’omicidio preterintenzionale all’omicidio colposo. Significa che l’agente di polizia rischia fino a 40 anni di carcere.

Giustizia è fatta, questa è una vittoria che va ascritta al movimento Black Lives Matter. Senza quella pressione di massa, difficilmente la procura di Minneapolis si sarebbe mostrata così severa nelle indagini e poi nell’istruttoria. I dodici giurati, per metà di colore, hanno vissuto anche loro in un’atmosfera carica di sgomento, risentimento, volontà di giustizia.

La folla che a Minneapolis attendeva il verdetto del processo Floyd ha accolto la condanna per tutti e tre i capi di imputazione con entusiasmo, applausi e cori. Scene analoghe in molte altre città americane. «Una svolta storica": così l'avvocato della famiglia Floyd ha accolto il verdetto di colpevolezza nei confronti dell’ex agente di polizia Derek Chauvin.

