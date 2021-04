Domande graduatorie personale Ata 2021 terza fascia. Ecco la GUIDA per Istanze online

Sulla piattaforma Istanze online si può compilare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola pubblica: alla procedura, valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Sono graduatorie utilizzate esclusivamente per le supplenze, temporanee, legate alle esigenze di servizio. Numerosi sono i profili professionali per i quali si potrà presentare domanda: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le istanze saranno presentate obbligatoriamente per la prima volta attraverso il sistema Istanze Online, previa registrazione nella piattaforma SPID per la propria identità digitale. Le domande possono essere presentate fino al 22 aprile.

Descrizione del servizio Il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS - Presentazione On Line delle IStanze) permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi. Esso è basato sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei.

Clicca qui per scaricare ulteriore DOCUMENTAZIONE

Assistenza

Se hai bisogno di aiuto clicca qui (FAQ)

Se non hai trovato una soluzione al tuo problema clicca qui

Per problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale di Istanze on line il numero di assistenza tecnica 080-926 7603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30

Per problemi tecnici legati alla compilazione e presentazione delle domande rivolgersi presso la segreteria scolastica di servizio per apertura tagliando di assistenza tecnica.

Per informazioni di carattere generale e normativo sulla presentazione delle domande è possibile contattare l'URP Ufficio Relazioni con il Pubblico:

Telefono (dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 dal lunedì al mercoledì): 06 58494500 e-mail: urp@istruzione.it

