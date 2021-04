Vaccino, Bassetti: "Assurdo che i cittadini vogliano sceglierlo, non è un paio di scarpe"

«Oggi abbiamo due tipi di vaccini, quelli a mRna e quelli a vettore virale. Trovo abbastanza assurdo e anche allucinante che le persone scelgano il vaccino, qui non è che si tratta di scegliere una borsa o un paio di scarpe». Lo ha detto Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto alla trasmissione «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano Campus.

«Abbiamo studiato una vita per capire, leggere gli studi clinici, quindi o si pensa che noi medici siamo lì per fare il male della gente oppure bisogna fidarsi del proprio medico di medicina generale che deciderà A, B o C. Se non ci fidiamo - ha sottolineato - e vogliamo essere noi a decidere quale vaccino a fare a questo punto è un meccanismo perverso e io non ci voglio stare».

«Gli enti regolatori sono lì per fare quel mestiere, per stare dalla parte della gente, se invece si pensa che sono lì per fare gli interessi delle case farmaceutiche allora non abbiamo capito niente. Sono gli stessi enti regolatori - ha concluso - che ci permettono di avere farmaci grazie ai quali viviamo così a lungo. O quell'ente e la medicina è buona in toto, o non può essere buona solo a corrente alterna».

