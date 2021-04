Nasa: prodotto ossigeno su Marte, è la prima volta

Per la prima volta è stato prodotto ossigeno su Marte. Lo ha fatto uno degli strumenti a bordo del rover Perseverance della Nasa, Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) a partire dall’atmosfera del pianeta, composta al 96% da anidride carbonica. Lo rende noto la Nasa.

In questo primo esperimento, avvenuto a pochi giorni dal successo volo del drone-elicottero Ingenuity, sono stati estratti appena 5 grammi di ossigeno, quando basta a un essere umano per respirare 10 minuti, ma l’obiettivo di Moxie è arrivare a produrre fino a 10 grammi di ossigeno l’ora.

“Sebbene questa dimostrazione tecnologica sia appena iniziata, potrebbe aprire la via alla possibilità di trasformare la fantascienza in realtà”, osserva l’agenzia spaziale americana.

