Novantenne esce di casa nella notte, si perde e si addormenta. Lo salva la Polizia

Un 90enne nel cuore della notte, mentre la moglie dormiva, è uscito di casa in pigiama e si è allontanato. Al risveglio, la signora e la figlia, non vedendolo, hanno chiamato la Polizia. Dopo lunghe ricerche, gli agenti delle Volanti lo hanno trovato in mezzo a dei campi, riverso a terra e in stato di ipotermia. In attesa dei soccorsi la poliziotta lo ha coperto con la giacca dell’uniforme e lo ha tenuto al caldo. Il 90enne è stato ricoverato ma sta meglio e sarà presto dimesso. La storia, accaduta a Ravenna, è riportata da Agente Lisa, account facebook della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata