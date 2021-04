Reithera: pronti a produrre anche vaccini a mRna (Pfizer e Moderna)

Parallelamente allo sviluppo del vaccino Reithera e «nel quadro di uno sforzo stimolato e sostenuto anche dal Governo Italiano affinché sia più ampia e solida la capacita produttiva di vaccini nel nostro paese, Reithera può mettere a dis posizione il proprio know how e la propria capacità produttiva per rispondere positivamente ad eventuali richieste di produzione di uno dei vaccini Covid-19 già approvati (di tipo mRna, come Pfizer e Moderna, e adenovirus, come AstraZeneca e Johnson & Johnson) e distribuiti anche in Italia, sia nel sito di Castel Romano sia attraverso collaborazioni esterne, così come già fa da tempo per altri vaccini». Lo comunica la stessa azienda.

© Riproduzione riservata