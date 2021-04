Concorsi: la Polizia di Stato cerca 64 commissari tecnici - Ecco come partecipare

La Polizia di Stato cerca 64 commissari tecnici, con diversi profili, da assumere. In particolare, sulla Gazzetta ufficiale - concorsi ed esami - di oggi 23 aprile sono pubblicati i seguenti cinque concorsi per commissari tecnici della Polizia di Stato per i quali sono state create le relative pagine nei concorsi in atto:

- n. 24 posti di commissario tecnico fisico della Polizia di

Stato;

- n. 13 posti di commissario tecnico ingegnere della Polizia di

Stato;

- n. 12 posti di commissario tecnico biologo della Polizia di

Stato;

- n. 9 posti di commissario tecnico psicologo della Polizia di

Stato;

- n. 6 posti di commissario tecnico chimico della Polizia di

Stato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 24 aprile 2021 alle ore 23.59 del 24 maggio 2021. Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

