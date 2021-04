Accesso alle professioni, abolito l'esame di stato. Basterà la laurea. Ecco quali

Anche la «riforma delle lauree abilitanti» trova spazio tra le "missioni" del Recovery Plan italiano, secondo l’ultima bozza. «La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni - si legge nel testo - rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati». Una rivoluzione per il mondo delle professioni, dunque quella annunciata nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che il Consiglio dei ministri esaminerà domani. Cambierà l’accesso, cioè la modalità di abilitazione all’esercizio della professione, perché non servirà più l’esame di Stato. «La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, con ciò semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati».

Quali lauree sono sufficienti

In particolare, il nuovo modello si applicherebbe alle lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria, Farmacia, Medicina veterinaria, Psicologia, che quindi conferirebbero l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Inoltre, le lauree professionalizzanti per l’edilizia e il territorio, le tecniche agrarie, alimentari e forestali, le tecniche industriali, abiliterebbero all’esercizio delle professioni di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato. Il provvedimento prevede anche che ulteriori titoli universitari che consentono l’accesso agli esami di Stato possano essere resi abilitanti su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali.

