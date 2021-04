Avellino, 53enne ucciso in casa a coltellate davanti a moglie e figlia

Un uomo di 53 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Poco prima delle 23 un giovane con il volto coperto è riuscito a entrare nella casa dove Aldo Gioia viveva con la moglie e le due figlie. Ha sferrato diversi fendenti con un grosso coltello e poi è fuggito. Aldo Gioia, dipendente dello stabilimento Fca di Pratola Serra, era ancora vivo quando sono arrivati i soccorritori del 118, chiamati dai familiari.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale 'Moscati" di Avellino in gravissime condizioni, l’uomo è spirato poco dopo. Nell’appartamento dove è avvenuto il delitto sono arrivati gli agenti della squadra mobile della questura e della polizia scientifica per avviare le indagini. Sotto shock la moglie e le figlie che non hanno saputo descrivere con precisione quanto accaduto perchè ancora sconvolte per aver assistito all’omicidio. Si cerca l’arma del delitto e soprattutto si sta verificando se nell’appartamento ieri sera vi fossero anche altre persone, anche per stabilire se Aldo Gioia fosse il vero obiettivo dell’assassino.

