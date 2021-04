Missionaria italiana massacrata in Perù a colpi di macete

E’ stata massacrata in Perù a colpi di machete mentre dormiva la missionaria laica di 50 anni, Nadia De Munari, originaria di Giavenale di Schio (Vicenza) dove risiede la sua famiglia. La donna, nel Paese sudamericano, tra i responsabili del centro «Mamma mia» di Nuevo Chimbote, scrive il Giornale di Vicenza che cita fonti locali, è stata assalita mentre era a letto, colpita più volte con un machete. Secondo la testimonianze degli altri volontari, martedì sera tutti erano andati a letto , ma la mattina è stata trovata in una pozza di sangue. Trasportata in un ospedale di Lima, è stata subito sottoposta a un disperato intervento chirurgico, ma è morta poco ore dopo.

