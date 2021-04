Un uomo di 80 anni è morto ad Alfianello, in provincia di Brescia, cinque giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il medico curante che ha effettuato la vaccinazione a domicilio ha chiesto e ottenuto di far eseguire l’autopsia per capire se esistono eventuali collegamenti tra l’inoculazione del vaccino e il decesso. Bloccati i funerali poche ore prima della celebrazione.

