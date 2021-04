"I 124 voli della Casellati per evitare il contagio costati oltre 1 milione di euro"

"I 124 voli della Presidente del Senato per evitare il contagio da COVID sono costati oltre 1 milione di euro e senza nulla togliere al fatto che la senatrice rappresenta un’istituzione importante, la seconda carica dello Stato avrebbe dovuto tenere un comportamento più sobrio e prudente in un momento socialmente ed economicamente di profonda crisi evitando anche di utilizzare l’aereo di stato per recarsi in Sardegna in periodo di vacanza come riportato dal quotidiano La Repubblica". Lo dichiara in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

Il silenzio della presidente del Senato dopo la denuncia del quotidiano La Repubblica non è un bel segnale per l’Italia e per chi vorrebbe leggere notizie diverse da quella di oggi,"Conclude Bonelli. Il quotidiano «La Repubblica» pubblica oggi un servizio dal titolo «Quei 124 voli di Stato di Casellati in un anno «per evitare il covid"». Nel servizio si spiega che il 75% delle tratte riguardavano spostamenti da Roma a casa, alle quali si aggiungerebbe- secondo il quotidiano- una vacanza in Sardegna ad agosto.

Fratoianni: Casellati chiarisca su voli di Stato

«L'inchiesta di Repubblica sull'utilizzo abnorme di voli di Stato da parte della presidente del Senato nel corso dell’ultimo anno necessita non di silenzi bensì di chiarimenti e correttivi». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

«Trovo sconcertante quanto accaduto. In tempi così difficili e duri per il Paese, le Istituzioni e la politica e i loro rappresentanti devono per primi dare l’esempio.

Spiace - conclude il leader di SI - che questo non sia accaduto».

Codacons: esposto alla Corte dei Conti su voli di Stato Casellati

«Sul caso dei voli di Stato della Presidente del Senato il Codacons presenta oggi un esposto alla Corte dei Conti, affinché sia aperta una indagine contabile volta ad accertare il possibile danno sul fronte erariale». Lo annuncia in una nota il Codacons. «Ancora una volta siamo costretti a denunciare alla magistratura contabile un uso degli aerei di Stato che non sembra rispettare i criteri dell’economicità e del buon andamento della P.A. - spiega il Codacons - Vogliamo sapere se i 124 voli utilizzati dalla Casellati in un solo anno, il 75% dei quali per spostamenti verso casa e uno per le vacanze in Sardegna, siano legittimi, e se sia vero che il loro costo per la collettività ammonti a 1 milione di euro. Siamo certi che tutte le disposizioni in materia di voli di Stato siano state rispettate, ma riteniamo necessario che la Corte dei Conti faccia chiarezza e accerti se in un momento di grande difficoltà economica per il paese i rappresentanti delle nostre istituzioni possano fare un simile uso degli aerei di Stato, e se vi siano stati eventuali sprechi di soldi pubblici e, conseguentemente, danni erariali per la collettività», conclude il Codacons.

