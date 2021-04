Omotransfobia: si sblocca il ddl Zan, calendarizzato al Senato. Cei: "Sentire voce dei cattolici"

Si sblocca il disegno di legge contro l'omotransfobia al Senato: è stato incardinato nella commissione Giustizia dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. Messa ai voti la calendarizzazione, è passata con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020. La commissione Giustizia ha messo ai voti i provvedimenti considerati prioritari da ogni gruppo parlamentare (ognuno ne ha indicati tre). Fra gli altri, appunto, il disegno di legge contro l’omotransfobia. Come ha riferito in aula il presidente Andrea Ostellari della Lega, lui sarà relatore del provvedimento che sarà incardinato entro maggio. Successivamente, quindi, la commissione definirà un calendario dettagliato per l’esame di ogni provvedimento, stabilendo l’inizio dell’esame e l’eventuale calendario di audizioni.

Zan (Pd): "Finalmente il Senato discute per ok definitivo"

«La legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva». Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, primo firmatario del ddl.

Rossomando: "Ostruzionismo non è bastato, si va avanti"

«Legge Zan calendarizzata in commissione Giustizia al Senato! È stata lunga, ma questo risultato lo abbiamo ottenuto, le manovre ostruzionistiche non sono bastate. Ora andiamo avanti !». Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile diritti del Pd, Anna Rossomando.

Scalfarotto, "Iv decisiva per calendarizzare ddl Zan"

«La Commissione Giustizia del Senato ha finalmente calendarizzato il ddl Zan, grazie al voto decisivo di Italia Viva. Ora spediti verso l’approvazione di una legge di civiltà che il Paese non può più aspettare». Lo scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto.

Ostellari, "Commissione spaccata, sarò io il relatore"

«Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative». Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama. «Il regolamento prevede che il relatore di ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della Commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega», aggiunge.

Cei, "Serve dialogo, sentire anche voce cattolici"

Per i vescovi, è un dovere affermare la famiglia come unione uomo-donna. «Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna". «Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale». «Una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna», dice la Conferenza Episcopale Italiana.

