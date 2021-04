Vaccino Pfizer: terza dose come richiamo dopo 9 mesi?

Mentre Pfizer/BioNTech stanno valutando l’eventualità di raccomandare una terza dose del loro vaccino, come richiamo da fare dopo 9 mesi, gli scienziati continuano a monitorare la durata dell’immunità offerta da tutte i vaccini attualmente disponibili per cui esistono già delle tempistiche di somministrazione e che presto potrebbero essere aggiornate. I 4 vaccini antiCovid approvati in Europa, quindi anche in Italia, sono quelli a RNA prodotti da Pfizer/BioNTech e da Moderna e i due a vettore virale prodotti da Astrazeneca e da Johnson & Johnson, ognuno dei quali prevede tempistiche di somministrazione diverse.

