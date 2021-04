Burioni: bene lo stop ai voli dall'India, ma se passano dall'Olanda...

«Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giustissimo chiudere i voli ma se - come accaduto a febbraio 2020 dalla Cina - i passeggeri arrivano in Italia passando per Amsterdam è inutile». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, commentando la notizia del volo dall’India atterrato ieri sera a Fiumicino con il 9% dei passeggeri positivi.

Von der Leyen, grazie all'Italia per invio aiuti all'India

«L'India ha bisogno del nostro sostegno e della nostra solidarietà. Sono molto grata a Francia, Italia, Austria, Finlandia e Irlanda per aver inviato ossigeno, apparecchiature mediche come ventilatori e farmaci anti-Covid sotto il nostro Meccanismo europeo di protezione civile». Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Ambasciata Usa, lasciate l'India il prima possibile

Gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri cittadini che si trovano in India di andarsene non appena sarà possibile farlo in sicurezza dopo l’ennesimo record di casi di coronavirus nel continente. Una nota sul sito dell’ambasciata degli Stati Uniti a New Delhi avverte che «l'accesso a tutti i tipi di cure mediche è sempre più seriamente limitato in India a causa dell’aumento dei casi di Covid-19» sottolineando che i decessi sono aumentati notevolmente. «I cittadini statunitensi che desiderano lasciare l'India dovrebbero approfittare delle opzioni di trasporto commerciale disponibili ora», si legge ancora sul sito.

