Vaccino Pfizer-BioNTech a giugno disponibile per i 12-15enni nell'Ue

I ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid a partire da giugno, ovviamente previo il via libera dell’Ema: lo afferma il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, in un’intervista allo Spiegel. «Abbiamo presentato i dati degli studi sui giovani dai 12 ai 15 anni per l’autorizzazione negli Usa; in Europa siamo agli ultimi passi prima della richiesta», ha specificato lo scienziato.

Già mercoledì prossimo verrà presentata la domanda all’Agenzia per il farmaco europea per la vaccinazione dei bambini dai 12 anni in su con il siero di BioNTech/Pfizer, ad inizio giugno si potrebbe procedere alle prime somministrazioni. «Le cose potrebbero andare molto rapidamente adesso», ha detto ancora Sahin al settimanale tedesco. Un’approvazione per tutte le fasce d’età (ossia anche per i bambini più piccoli) potrebbe arrivare per settembre, a detta del capo dei BioNTech.

