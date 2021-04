Vaccino Sputnik bocciato dal Brasile: "E' difettoso, l'adenovirus si replica"

Anvisa, l’autorità sanitaria del Brasile, ha negato la possibilità di usare nel Paese il vaccino russo Sputnik, citando nella sua decisione presa lunedì sera "rischi inerenti" e «gravi difetti» nella sua composizione, nonché una mancanza di informazioni su sicurezza, qualità ed efficacia. Ma il difetto più pericoloso è che l’adenovirus presente nel siero può riprodursi, ha determinato Anvisa. Ana Carolina Moreira Marino Araujo, direttrice generale dell’organismo, ha spiegato che, presa in esame la documentazione, e dopo ispezioni e informazioni venute da altre autorità sanitarie, si è deciso che il rischio è troppo grande.

Ma Gustavo Mendes, responsabile della valutazione di farmaci e prodotti biologici di Anvisa, ha aggiunto che il difetto più pericoloso è che l’adenovirus presente nel siero può riprodursi. L’adenovirus viene usato come vettore nello Sputnik: il codice genetico del virus Sars Coc-2 viene inserito nell’adenovirus che, una volta inoculato nell’organismo umano, stimola la produzione di anticorpi. Gli adenovirus si replicano naturalmente nel corpo umano, ma quando vengono usati per i vaccini, questa capacità dev'essere neutralizzata: secondo Anvisa, ciò non accade nello Sputnik. Al contrario, dice Mendes, «la capacità di replicarsi è stata osservata in tutti i campioni esaminati».

