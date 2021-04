Covid, l'Aifa: in estate avremo 30 milioni di dosi al mese

«L'avidità vaccinale ha penalizzato l'Europa. E per colpa di Paesi senza scrupoli in Italia la vaccinazione di massa scatterà solo in estate, quando avremo 30 milioni di dosi disponibili al mese»: lo ha detto il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, in un’esclusiva all’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l'Italia in occasione del webinar «La campagna vaccinale: le prospettive di ripartenza del Paese». Magrini si dice positivo sull'andamento della campagna vaccinale: «A giugno i quantitativi di vaccino saranno notevolmente ampliati, anche a diverse modalità e a nuovi punti di somministrazione».

