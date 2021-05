Azzannato alla gola da un pitbull a Palestro (Pavia), grave in ospedale

E’ stato azzannato alla gola da un pitbull, di proprietà del padrone di casa dal quale stava cenando. E’ successo ieri sera a Palestro (Pavia), comune della Lomellina ai confini della provincia di Vercelli. L’uomo aggredito dal cane, un 46enne di Palestro (Pavia), è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata: non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite serie a un orecchio e alla gola, oltre a una lussazione della spalla. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Secondo quanto è emerso sino ad ora, tra il padrone di casa e l’ospite sarebbe nata una discussione degenerata in lite. A quel punto il cane ha aggredito il 46enne. Resta da capire se il pitbull ha reagito d’istinto oppure è stato aizzato: in quel caso potrebbe scattare una denuncia nei confronti del proprietario del cane.

