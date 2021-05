Il dj modenese Davide DaFrikkyo Masitti morto in Francia, s'indaga per omicidio

"Rave in peace". Il mondo della techno saluta così, lanciando una raccolta fondi sul web per sostenere la famiglia, Davide DaFrikkyo Masitti, dj 49enne di Modena morto in circostanze tutt'altro che chiare in Francia, dove viveva da due anni insieme alla compagna Anna (38enne di Trieste) e ai due figli piccoli. Secondo gli inquirenti d’Oltralpe, sarebbe stata proprio la donna a colpire il musicista conosciuto in tutta Europa e non solo nell’ambiente, con una coltellata al fianco, martedì scorso. Un fendente che non ha lasciato scampo al 49enne, deceduto praticamente sul colpo a Saint Michel de Castelnau, 245 abitanti nel Dipartimento della Gironda. La donna, riferisce la stampa locale francese, sarebbe ora sotto custodia, mentre la procura di Bordeaux ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio.

L'indagata respinge le accuse, sostenendo che Masitti si sarebbe auto inferto la coltellata che lo ha ucciso. La notizia del decesso del dj creatore del 'Movimento free teknò a Concordia sulla Secchia, nella Bassa Modenese dove è cresciuto insieme alla sua famiglia d’origine, c'è arrivata in modo davvero insolito. Il fratello Ermanno spiega di aver ricevuto del tutto inattesi messaggi di condoglianze e di essersi allora attivato telefonando alle forze dell’ordine: prima di quei messaggi non aveva idea di che cosa fosse successo: «Al di là delle condoglianze - il suo racconto alla stampa - le forze dell’ordine non hanno saputo dirmi nulla di preciso in merito alle circostanze». L’altro fratello del dj 49enne, Emanuele, insieme a una nipote, venerdì ha preso un aereo per la Francia, dove probabilmente riceverà notizie più chiare su che cosa sarebbe accaduto, o meglio sulla dinamica che gli inquirenti francesi ritengono ci sia dietro alla morte di "Frikkyo".

Fino ad allora la vicenda resta un giallo. Gli stessi parenti non accettano l’ipotesi che Masitti sia stato ucciso per mano della compagna, anche lei membro dello stesso Movimento free tekno: «Escludo categoricamente che possa essere responsabile in qualche modo dell’accaduto», garantisce in merito sempre il fratello di Davide Masitti, Ermanno. In ogni caso la famiglia che vive nella Bassa Modenese si sta già dando da fare per il rientro della salma in Italia, ma ancora non si hanno notizie certe su quando si terrà il funerale.

La stampa d’Oltralpe, e in particolare il quotidiano locale "Sudouest", si è occupata per giorni dell’accaduto, ma non sono per il momento emersi elementi che portino ad una maggiore chiarezza in merito al possibile movente e alla dinamica stessa, così come poco si sa sulla versione della donna, se non che si sarebbe difesa ripetendo di non aver ucciso lei il musicista che tra un mese avrebbe compiuto cinquant'anni. Mentre a Concordia il sindaco Luca Prandini ha ricordato il dj ("Ho conosciuto Davide di persona alle elementari, siamo coetanei. Le mie più sentite condoglianze ai parenti") è sul web che si fa via via più ampio l’ultimo saluto a "Frikkyo" che da anni organizzava raduni all’insegna della musica elettronica, richiamando giovani in spazi dismessi e abbandonati: «Ho ballato per anni davanti alla sua consolle. Un abbraccio forte alla sua famiglia».

