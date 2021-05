Prato: tragica morte di un'operaia 23enne a Montemurlo, incastrata in un macchinario

Una giovane operaia di 23 anni è morta questa mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’interno di un’azienda tessile di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dell’accaduto, la ragazza stava lavorando quando è rimasta incastrata a un macchinario tessile.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Montemurlo e un’ambulanza del 118, ma per la giovane donna non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta da parte dell’Asl per verificare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata