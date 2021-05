Treviso, auto si incendia nello schianto: muore carbonizzata ragazza di 19 anni

Tragedia all’alba a San Vito di Altivole. Alle 5.45 un’auto è uscita di strada in via degli Alpini e ha preso fuoco. A perdere la vita è stata una ragazza di soli 19 anni, Elisa Girolametto, di Riese Pio X. Si stava recando a fare un tirocinio pratico in una struttura per anziani di Montebelluna, quando la sua Fiat Punto si è schiantata contro un muretto in cemento a bordo strada e si è incendiata.

Per i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, è morta sul colpo. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco a disposizione dei familiari. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e volontari di Asolo oltre ai carabinieri ed al Suem.

© Riproduzione riservata