Venezia: agente di polizia penitenziaria trovata morta nel vano contenitore del letto

Un'agente della polizia penitenziaria è morta schiacciata dal letto contenitore. Roberta Romano aveva 55 anni e sembrerebbe esser rimasta vittima di un tragico incidente domestico.

A trovare il corpo privo di vita all’interno del vano di un letto contenitore è stata la figlia. Resta da capire quale sia stata la dinamica dell’incidente. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte della 55enne. Al momento l’ipotesi più probabile è quella dell’incidente domestico, ma non si escludono altre piste.

Roberta Romano era impiegata amministrativa all’interno del carcere femminile della Giudecca. Prima però aveva ricoperto per diversi anni servizio nei bracci del penitenziario. Era molto stimata dai colleghi e questa strana morte ha lasciato molti di stucco. Cosa è successo prima della morte di Roberta resta ancora un mistero.

© Riproduzione riservata