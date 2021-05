Busto Arsizio: schiacciato da un tornio meccanico, muore un operaio di 49 anni

Un'altra vittima sul lavoro, dopo il decesso, due giorni fa in Toscana, di una ragazza di soli 22 anni, risucchiata da un macchinario in un'azienda tessile.

E' morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio, in via del Roccolo 4, questa mattina. Per l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme ad un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Legnano. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

L'incidente si è verificato alla Bandera, azienda molto nota sul territorio, attiva nella produzione di macchinari per l'estrusione della plastica. L'area in cui si è verificato l'incidente è stata transennata, in modo da consentire a carabinieri, agenti della polizia locale e ispettori dell'Ats di effettuare i rilievi. Il tornio su cui l'operaio stava lavorando è stato posto sotto squestro. Dell'accaduto è stato avvisato anche il magistrato di turno in procura a Busto Arsizio. Il pm disporrà l'esame autoptico sulla salma del lavoratore. Un accertamento che servirà a stabilire con certezza le cause dell'accaduto.

"Sono necessarie e urgenti interventi su tutti i fronti: maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro, maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, norme per la sicurezza sul lavoro e potenziamento dei servizi ispettivi, sempre più a corto di personale, non soltanto per controllare, ma per promuovere la cultura della prevenzione nelle aziende e tra i lavoratori. Chiediamo al Ministro Orlando di venire alla Camera al più presto per discutere come rafforzare la sicurezza di lavoratrici e lavoratori" Lo afferma Stefano Fassina deputato LeU.

